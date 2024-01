I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia-Algeria: ministro Interno Feki ad Algeri, "necessario rendere sicure le nostre frontiera" - Tunisia e Algeria dovrebbero avviare una strategia efficace per "rendere sicure le zone di frontiera e proteggerle dalle nuove sfide alla sicurezza". Lo ha detto il ministro dell'Interno della Tunisia, Kamal Feki, durante un discorso all'Istituto nazionale di prove forensi e criminologia, della gendarmeria nazionale di Algeri, dove si è recato ieri in visita accompagnato dall’omologo algerino, Ibrahim Mourad. Durante l’incontro, Feki è stato informato del ruolo di questo istituto nel servire la giustizia e assistere le squadre investigative, in particolare nel fornire prove scientifiche e tecniche attraverso moderne tecnologie in diversi settori di applicazione, come i laboratori per analisi balistiche, esplosivi, rilevamento di metalli e identificazione di impronte digitali. Il ministro si è recato domenica sera ad Algeri per partecipare alla prima sessione della riunione del comitato misto per lo sviluppo e la promozione delle Regioni frontaliere tra Algeria e Tunisia, i cui lavori termineranno oggi, con la partecipazione dei governatori dei distretti interessati. (segue) (Res)