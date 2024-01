© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia-Africa: Algeria conferma impegno a contribuire a sicurezza e transizione energetica - Il ministro degli Esteri dell'Algeria, Ahmed Attaf, ha rinnovato l'impegno del suo Paese a contribuire come partner affidabile alla promozione della sicurezza e della transizione energetica in Africa e nella regione euroasiatica. Lo riferisce il ministero degli Esteri algerino su Facebook, secondo cui Attaf ha rilasciato queste dichiarazioni durante il suo intervento di ieri a Roma al Vertice "Italia-Africa. Un ponte per una crescita comune". Nel suo discorso, il capo della diplomazia algerina ha affermato che Algeri si propone di costruire partenariati concreti attorno a tre assi principali: primo, sostenere gli sforzi per la costruzione del gasdotto trans-sahariano (Tsgp, che collegherà Nigeria-Niger-Algeria); secondo, sviluppare infrastrutture su larga scala per collegare la rete elettrica nazionale ai paesi limitrofi; terzo, sostenere la transizione energetica dell'Algeria, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo della produzione di idrogeno verde. (Res)