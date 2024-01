I fatti del giorno - Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gaza: Haniyeh (Hamas), esamineremo la proposta di Parigi su ostaggi - Il movimento islamista palestinese Hamas ha ricevuto la proposta di Parigi per un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e la liberazione degli ostaggi, e lo studierà. Lo ha dichiarato il capo dell'ufficio politico di Hamas, Ismail Haniyeh, secondo quanto riportato dall'emittente emiratina "Sky News Arabia". Haniyeh si è detto "aperto a tutte le idee che potrebbero portare alla fine dell'attacco militare israeliano a Gaza". Secondo indiscrezioni di stampa trapelate nelle ultime ore, i negoziatori di Stati Uniti, Israele, Egitto e Qatar hanno raggiunto un accordo a Parigi per il rilascio in diverse fasi degli ostaggi in mano al gruppo islamista palestinese, in cambio di nuove interruzioni dei combattimenti e della consegna di aiuti nella Striscia di Gaza. Per discutere della proposta elaborata a Parigi nel fine settimana dal primo ministro del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, e dai capi delle agenzie d'intelligence di Usa, Israele ed Egitto (William Burns per la Cia, David Barnea per il Mossad e Abbas Kamel per l'intelligence del Cairo), Haniyeh potrebbe recarsi presto al Cairo, in Egitto. Nelle mani di Hamas si trovano ancora 136 ostaggi, rapiti il 7 ottobre 2023 in Israele. (segue) (Res)