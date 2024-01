© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gaza: media, Blinken in Israele da sabato - Il segretario di Stato statunitense, Antony Blinken, è atteso in Israele da sabato, 3 febbario, a lunedì, 5 febbraio. Lo riferiscono i media israeliani, secondo cui sono previste tappe anche in altri paesi del Medio Oriente. Dall'inizio del conflitto tra Israele e Hamas, in seguito all'attacco del movimento islamista del 7 ottobre 2023, il capo della diplomazia Usa ha incontrato i vertici di Israele e di altri paesi del Medio Oriente già cinque volte. La visita giunge mentre sembrano avanzare i colloqui mediati da Stati Uniti, Qatar ed Egitto per un nuovo accordo tra Israele e Hamas volto al rilascio dei 136 ostaggi israeliani in cambio dei prigionieri palestinesi e di una tregua a Gaza. (segue) (Res)