I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medio Oriente: Hezbollah, negoziati su confini con Israele riguardano governo libanese - I negoziati sui confini terrestri tra il Libano e Israele sono esclusivamente nelle mani del governo di Beirut. Lo ha dichiarato oggi un comunicato stampa del dipartimento per le relazioni con i media del partito sciita filo-iraniano Hezbollah. Il movimento ha preso le distanze rispetto alle indiscrezioni pubblicate dal quotidiano libanese "Nidaa Al Watan", favorevole all'opposizione, secondo cui “fonti diplomatiche hanno rivelato che gli Stati Uniti sono stati informati che Hezbollah (…) impedirà al presidente del parlamento, Nabih Berri, e al primo ministro uscente, Najib Miqati, di negoziare sulla questione del confine” con lo Stato ebraico. Hezbollah ha commentato che "le informazioni sono infondate e totalmente prive di verità". La notizia arriva in seguito alle dichiarazioni del ministro degli Esteri del Libano, Abdallah Bou Habib, che in un’intervista all’emittente emiratina “Sky News Arabia” ha affermato che i “negoziati indiretti tra Libano e Israele risolveranno gli aspetti contesi”, aggiungendo che “un cessate il fuoco a Gaza contribuirebbe a placare la situazione in Libano”. Dall’inizio dell’offensiva militare israeliana nella Striscia di Gaza il 7 ottobre scorso, in seguito all’attacco del movimento islamista palestinese Hamas contro lo Stato ebraico, l’area tra il nord di Israele e il sud del Libano, dove è presente il movimento sciita filo-iraniano Hezbollah, è stata teatro di tensione quotidiana. La componente armata di Hezbollah, partito che siede in parlamento, fa parte del cosiddetto “asse della resistenza”, ovvero attori statali e non con un’agenda interna, ma accomunati dalla “resistenza” a Israele e all’Occidente. Fanno parte dell’asse della resistenza le milizie sciite filo-iraniane irachene, gli Houthi yemeniti, gli Hezbollah libanesi, e i gruppi palestinesi Hamas e la Jihad Islamica. Si tratta di un’alleanza tra gruppi autonomi, che hanno una propria indipendenza e un'agenda locale, ma sono accomunate dallo stesso obiettivo: ovvero la resistenza allo Stato di Israele e alle ingerenze occidentali. (segue) (Res)