- Siria-Emirati: arrivato a Damasco il primo ambasciatore emiratino dal 2011 - E’ arrivato ieri a Damasco il nuovo ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti in Siria, Hassan Ahmed al Shehhi, il primo dal 2011. Lo riferisce il quotidiano filo-governativo siriano “Al Watan”. L’arrivo di Al Shehhi rappresenta un importante passo verso la ripresa delle relazioni a tutti i livelli tra i due Paesi. Infatti, i rapporti diplomatici tra Siria ed Emirati si erano incrinati a partire dal 2011, quando gli Emirati avevano richiamato il proprio ambasciatore a Damasco in seguito all'inizio delle rivolte contro il presidente siriano, Bashar al Assad. Nello stesso anno, la Siria veniva espulsa dalla Lega araba a causa delle misure repressive adottate dal governo di Assad contro le proteste di piazza. Al Shehhi guiderà, quindi, la missione diplomatica degli Emirati a Damasco dopo che, per circa 13 anni, la posizione è rimasta vacante. Dal 27 dicembre 2018, il ruolo è stato ricoperto dall'incaricato d'affari emiratino Abdel Hakim al Nuaimi. Al Shehhi è già stato ambasciatore in Iraq e, prima ancora, in Sudan. (segue) (Res)