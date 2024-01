© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Turchia: Erdogan presenta manifesto elettorale del partito Akp per amministrative marzo - Il presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan ha preso parte stamane alla presentazione del manifesto elettorale del suo partito, Giustizia e sviluppo (Akp), in vista delle elezioni amministrative in programma il 31 marzo nelle principali città del Paese. Lo riporta il quotidiano turco "Yeni Safak". Nel suo discorso presso il Centro congressi dell’Akp, il capo dello Stato turco ha spiegato che “non può esserci democrazia se il popolo non può determinare liberamente chi governa”. “Ogni elezione è il punto di partenza per una nuova storia, per un nuovo periodo, per un nuovo processo”, ha quindi sottolineato Erdogan, aggiungendo che nei Paesi governati dalla democrazia le elezioni “sono la più importante fonte di legittimità del governo al potere, che è responsabile dell’amministrazione del Paese per conto del popolo”. “Il risultato che otterremo il 31 marzo ci darà forza nella nostra marcia verso l’obiettivo di elevare la Turchia al posto che merita nel mondo”, ha poi detto il presidente turco rivolgendosi ai membri dell’Akp presenti al Centro congressi del partito. (Res)