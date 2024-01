I fatti del giorno - Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

I Carabinieri della Stazione di Rocca Priora, al termine di un servizio mirato alla prevenzione e alla repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato un 26enne romano residente a Rocca Priora, titolare di un Bar, gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. A seguito di perquisizione eseguita presso il domicilio e presso l'attività commerciale di cui è titolare, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato circa 42 grammi di hashish, un bilancino di precisione, tre coltellini usati per il taglio dello stupefacente e circa 765 euro ritenuto provento della pregressa attività illecita. Nel corso delle attività, i Carabinieri hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza anche nei confronti della fidanzata e della suocera, denunciate a piede libero. Per questo motivo, il 26enne è stato arrestato a condotto presso la propria abitazione agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.