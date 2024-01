I fatti del giorno - Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lazio: 100 trattori in marcia sulla Casilina verso Cassino, prosegue protesta agricoltori - Cento trattori stanno marciando a passo d'uomo, di fatto rallentando fortemente il traffico sulla via Casilina in segno di protesta. Si tratta di agricoltori e allevatori partiti stamattina da Villa Santa Lucia e diretti a Cassino, in provincia di Frosinone. I mezzi agricoli sono scortati dalla polizia stradale. Ad organizzare la protesta che non ha colori politici, né sindacali, sono due agricoltori e allevatori Daniele Morelli e Antonio Rosati. "Ci stiamo dirigendo a passo d'uomo verso Cassino" dice ad "Agenzia Nova" Daniele Morelli "dove arriveremo per poi fare il percorso a ritroso". I motivi della protesta sono legati alla "impossibilità di coltivare prodotti della terra e allevare bestiame in una situazione in cui – dice Morelli - aumenta il carburante con cui facciamo funzionare i nostri trattori, aumenta il costo dei concimi, aumenta tutto ciò che ci serve per lavorare mentre ciò che produciamo viene pagato sempre meno". A questo si aggiunge la mancata tutela dei loro interessi a vantaggio delle industri e per questo "protestiamo contro l'Europa che agevola la carne sintetica e le farine di grillo, inoltre tutela le produzioni di altri paesi, anche extra europei danneggiando le nostre". Tra i motivi della protesta Morelli cita anche "la realizzazione di impianti fotovoltaici su terreni che vengono sottratti alle coltivazioni". Per questo anche da Cassino si chiede "un incontro a livello ministeriale perché il governo italiano si faccia portavoce a Bruxelles, quindi in Europa, dei nostri problemi". (segue) (Rer)