I fatti del giorno - Roma (4)

- Latina: spari contro auto ad Aprilia, indagini in corso - Spari contro un'auto ad Aprilia, Comune in provincia di Latina. Sul posto i carabinieri del Norm. L'auto, di grossa cilindrata, è stata raggiunta da 3 colpi di arma di fuoco al parabrezza del vetro anteriore. Uno dopo aver perforato il vetro, ha bucato il poggiatesta anteriore lato guida ed anche il cofano anteriore è risultato essere stato colpito. La macchina è stata posta sotto sequestro e sono in corso le indagini da parte della Sezione Operativa del Reparto Territoriale Carabinieri di Aprilia. (segue) (Rer)