I fatti del giorno - Roma (5)

- Roma: protesta lavoratori Oepac davanti a Legacoop, "Basta salari da fame" - Fischietti, bandiere e striscioni davanti alla sede di Legacoop, a Roma, per chiedere lo stop al taglio delle ore al servizio Oepac, salari dignitosi e maggiori controlli alle cooperative. È in corso una manifestazione indetta da Usb, Cub e Comitato Romano Aec Oepa per i diritti dei lavoratori che assistono gli alunni disabili nelle scuole comunali a Roma. La protesta apre due giorni di sciopero dei lavoratori del settore. Di fronte alla sede della Lega nazionale delle cooperative e mutue è stato esposto uno striscione che porta la scritta: "Basta salari da fame". Su altri due striscioni srotolati sull'asfalto si legge: "No ai tagli nel sociale, unica soluzione è internalizzare" e "Diritti, lavoro e salario per i lavoratori delle cooperative sociali". In aria sventolano le bandiere di Usb e Cub. Dalla strada si leva inoltre il rumore dei numerosi fischietti suonati dagli attivisti. Tra le circa cento persone presenti si intravedono anche alcuni cartelli colorati. "Qualità del lavoro=dignità del lavoratore" e "mangiamo anche quando il bambino è assente" sono alcune delle scritte. Alcuni attivisti hanno anche gridato in coro "Vergogna". "Chiediamo lo stop al taglio delle ore, salari adeguati e controlli sulle cooperative da parte del Comune di Roma", ha affermato Giacomo Gresta, dirigente sindacale Usb. "Questa - ha spiegato - è la prima di due giornate di sciopero dei lavoratori Oepac. La situazione è fuori controllo, siamo arrivati al punto in cui il Comune taglia i fondi alle cooperative, le quali si rifanno sui lavoratori in maniera irregolare e senza rispetto dei contratti di lavoro e dei diritti dei lavoratori. Oggi siamo davanti al maggior rappresentante di categoria delle cooperative, la Legacoop, mentre domani saremo in piazza Bocca della Verità davanti al Comune stesso. Uno dei motivi è perché è stato richiesto dalle opposizioni un consiglio straordinario sul tema e che non è stato ancora calendarizzato. E poi vogliamo chiedere al Comune di fermarsi sul taglio delle ore che porta a uno sfruttamento del lavoro e a un servizio di bassa qualità. A questo si aggiungono salari intermittenti, anche perché estate c'è la sospensione e i lavoratori non percepiscono il salario. Ci sono poi irregolarità contrattuali costanti", ha concluso. Nel corso della mattinata, una delegazione sindacale verrà ricevuta da Legacoop. (Rer)