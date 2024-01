Caso Salis: il padre, mi aspetto delle azioni, abbiamo fatto tante chiacchiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alle 10 abbiamo l'appuntamento con l'ambasciatore" italiano in Ungheria. Lo ha detto ad "Agorà" su Rai3 Roberto Salis, papà di Ilaria, l'insegnante l'italiana in carcere in Ungheria da quasi 12 mesi con l'accusa di aver aggredito due estremisti di destra. "Mi aspetto delle azioni, abbiamo fatto tante chiacchiere. Questa è la prima volta che ho il piacere di parlare con l'ambasciatore. Evidentemente in questi 11 mesi ha avuto impegni molto più gravosi che occuparsi di mia figlia", ha aggiunto.(Rin)