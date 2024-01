Ghana: 12 ergastoli per linciaggio di un ufficiale dell'esercito nel 2017

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Alta corte di Accra, in Ghana, ha condannato dodici persone all’ergastolo per il linciaggio di un ufficiale dell’esercito, il maggiore Maxwell Mahama, nel maggio del 2017. Lo riporta l’emittente britannica “Bbc”. I dodici fanno parte di un gruppo di 14 sospettati per l’uccisione, due dei quali sono stati invece assolti dai giudici. Gli altri sono stati ritenuti colpevoli di omicidio, cospirazione e favoreggiamento. Tra questi figura un politico locale accusato di aver incitato la comunità di Denkyira Obuasi, nel centro-sud del Paese, a linciare il militare. Quest’ultimo, 32 anni, era accusato dalla folla di essere coinvolto in una rapina ed era tra i soldati dispiegati nell’area per proteggere una miniera locale. La notizia del linciaggio provocò una serie di disordini in tutto il Ghana. Dopo l’incidente furono arrestati 50 sospetti, 14 dei quali successivamente rinviati a giudizio. Il governo decise di celebrare funerali di Stato per Mahama e nel 2019 le autorità hanno inaugurato una statua raffigurante l’ufficiale ucciso nella capitale Accra, come simbolo di una campagna nazionale contro le violenze di gruppo. (Res)