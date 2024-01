© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cento trattori stanno marciando a passo d'uomo, di fatto rallentando fortemente il traffico sulla via Casilina in segno di protesta. Si tratta di agricoltori e allevatori partiti stamattina da Villa Santa Lucia e diretti a Cassino, in provincia di Frosinone. (Rer)