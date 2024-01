Scuola: ministero, domande agevolazioni per viaggi di istruzione e visite didattiche fino al 15 febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fino al 15 febbraio 2024 sarà possibile presentare sulla piattaforma Unica la domanda per accedere alle agevolazioni per i viaggi di istruzione e per le visite didattiche, destinate alle famiglie con basso Isee. Si tratta di uno stanziamento di 50 milioni, messi a disposizione dal ministero dell’Istruzione e del Merito – riferisce una nota – per l’anno scolastico 2023/2024, per studentesse e studenti delle Scuole statali secondarie di secondo grado. In particolare, le risorse stanziate saranno dirette ad agevolare le famiglie con Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) fino a 5.000 euro. Secondo le stime del ministero, si tratterà di una platea di circa 330 mila potenziali beneficiari. Il contributo singolo previsto sarà di 150 euro. (segue) (Com)