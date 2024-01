Egitto: economisti, possibile aumento dei tassi d’interesse tra l'1 e il 3 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È probabile che la Banca Centrale d’Egitto (Cbe) aumenti i tassi di interesse dall’1 al 3 per cento dopo la prima riunione del 2024, che si terrà giovedì, primo febbraio. È questa la previsione fatta da sette analisti economici intervistati dal quotidiano egiziano "Shorouk", tre dei quali sostengono che il rialzo dei tassi dipenderà da un nuovo deprezzamento della sterlina egiziana, come misura preventiva per frenare l'inflazione. Alla fine di dicembre la Cbe ha mantenuto invariati il tasso sui depositi overnight al 19,25 per cento, il tasso sui prestiti overnight al 20,25 per cento e il tasso di sconto al 19,75 per cento. (segue) (Cae)