Egitto: economisti, possibile aumento dei tassi d’interesse tra l'1 e il 3 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel tentativo di attrarre valuta estera, il governo egiziano sta prendendo in considerazione per la prima volta di emettere obbligazioni in dirham degli Emirati Arabi Uniti, nel quadro di un’emissione più ampia nei mercati del Golfo. Lo ha affermato il ministro delle Finanze dell’Egitto, Mohamed Maait, in un’intervista all’agenzia di stampa emiratina "Wam". "Offrire obbligazioni sui mercati del Golfo richiede un grande sforzo e accordi con consulenti locali e internazionali e con il Comitato dei mercati finanziari negli Stati del Golfo", ha affermato Maait, sottolineando che "l'Egitto sta valutando anche l'emissione di obbligazioni in rupie indiane e nella valuta di Hong Kong". Il dollaro di Hong Kong rientra nei piani del ministero volti a diversificare le fonti e gli strumenti di finanziamento, le valute e i mercati di emissione ed espandere i segmenti degli investitori internazionali, tra cui Giappone, Cina, obbligazioni verdi e sukuk (le obbligazioni islamiche). (Cae)