Energia: Red Sea Global, camion per consegne alimentati da biocarburante a basse emissioni

- La società di proprietà del Fondo per gli investimenti pubblici (Pif) dell'Arabia Saudita, Red Sea Global, è diventata la prima azienda a utilizzare biocarburante a basse emissioni di CO2 in tutti i camion per le consegne. Lo ha reso noto un comunicato dell’azienda riportato dal quotidiano saudita “Arab News”, secondo cui tutti i veicoli sono ora alimentati da elettricità o biocarburante. L’azienda fa sapere che quest’ultimo è ricavato da olio da cucina esausto. Il tipo di carburante adottato da Rsg emette solo 0,17 chilogrammi di anidride carbonica per litro, rispetto ai 2,7 kg di CO2 per litro derivanti dal normale utilizzo del diesel. La società attualmente possiede sei camion refrigerati da 8 tonnellate e tre camion refrigerati da 3,5 tonnellate, ciascuno dei quali è dotato di un chip che misura la quantità di biocarburante utilizzata quotidianamente.(Res)