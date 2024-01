Zimbabwe: governo lancia campagna di vaccinazione porta a porta contro il colera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dello Zimbabwe ha lanciato una campagna di vaccinazione contro il colera diretta a oltre due milioni di persone. Lo riporta l’emittente britannica “Bbc”. L’ultima epidemia, scoppiata all’inizio dello scorso anno, è considerata la causa di morte di oltre 400 persone nel Paese, con circa 21 mila contagi sull’intero territorio nazionale, oltre metà dei quali riguardanti minori. La campagna, condotta casa per casa, è organizzata in collaborazione con le agenzie delle Nazioni Unite e si rivolge a tutti i cittadini dello Zimbabwe con più di un anno. Le autorità sanitarie locali hanno deciso di dare priorità a 26 distretti del Paese, considerati l’epicentro dell’epidemia. In totale, stando ai dati dell’Ufficio per il coordinamento degli affari umanitari dell’Onu (Ocha), il colera ha provocato nella regione oltre 188 mila infezioni e 3 mila morti tra Zimbabwe, Mozambico e Zambia. (Res)