Yemen: progetto saudita prosegue l’opera di sminamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel quadro del progetto saudita per lo sminamento in Yemen (Masam), durante la scorsa settimana, le aree di diversi governatorati sono stati bonificati dalla presenza di oltre 733 mine collocate dalla milizia sciita Houthi in regioni riconquistate dall'esercito regolare del Paese. Lo riferiscono gli organizzatori del progetto. Il Centro ha dichiarato in una nota di aver rimosso 602 ordigni inesplosi, 126 mine anticarro, tre ordigni esplosivi improvvisati e due mine antiuomo. Secondo Ousama al Gosaibi, amministratore delegato del progetto, dall’inizio dell’iniziativa nel 2018 sono state rimosse un totale di 430.323 mine. Tra le mine vi sono 272.868 ordigni inesplosi, 143.044 mine anticarro, 7.960 ordigni esplosivi improvvisati e 6.451 mine antiuomo. Il progetto forma ingegneri locali addetti allo sminamento e fornisce loro attrezzature moderne. Offre, inoltre, sostegno agli yemeniti feriti dagli ordigni. (Res)