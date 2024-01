Gaza: Save the Children, confermare il sostegno al lavoro “vitale” dell’Unrwa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Save the Children esorta i Paesi donatori a confermare il sostegno al lavoro “vitale” che l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso dei rifugiati palestinesi (Unrwa) e i suoi partner svolgono. “Come organizzazioni umanitarie, siamo profondamente preoccupati per il fatto che alcuni dei maggiori donatori abbiano deciso di sospendere i finanziamenti all’Unrwa, il principale fornitore di assistenza per milioni di palestinesi a Gaza e nella regione, proprio nel momento in cui si sta verificando un rapido peggioramento della catastrofe umanitaria nella Striscia”, riferisce Save The Children in un comunicato. “La sospensione dei finanziamenti da parte dei Paesi donatori avrà un impatto sugli aiuti salvavita per oltre due milioni di civili, di cui più della metà sono bambini, che dipendono dal sostegno dell'Unrwa a Gaza. La popolazione rischia di morire di fame, di affrontare una carestia e di essere colpita da epidemie, a causa dei continui bombardamenti indiscriminati di Israele e della privazione degli aiuti a Gaza”, continua l’organizzazione internazionale. Save the Children aggiunge di accogliere “con favore la rapida indagine dell'Unrwa sul presunto coinvolgimento di alcuni membri del personale delle Nazioni Unite negli attacchi del 7 ottobre”. (segue) (Com)