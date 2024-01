Gaza: Save the Children, confermare il sostegno al lavoro “vitale” dell’Unrwa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo allibiti di fronte alla decisione sconsiderata di tagliare un'ancora di salvezza per un'intera popolazione proprio da parte di alcuni dei Paesi che avevano chiesto di intensificare gli aiuti a Gaza e di proteggere gli operatori umanitari mentre svolgono il loro lavoro. Questa decisione arriva mentre la Corte internazionale di giustizia ha ordinato un'azione immediata ed efficace per garantire la fornitura di assistenza umanitaria ai civili di Gaza”, si legge poi nel comunicato. “I membri del personale Unrwa sono già stati uccisi e 145 strutture Unrwa sono state danneggiate dai bombardamenti. L'Unrwa è la più grande agenzia umanitaria a Gaza e il suo lavoro non può essere svolto da altre agenzie che operano a Gaza. Se le sospensioni dei finanziamenti non saranno revocate, rischiamo di assistere al completo collasso della già limitata risposta umanitaria a Gaza”, osserva inoltre Save the Children. (segue) (Com)