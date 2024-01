Gaza: Save the Children, confermare il sostegno al lavoro “vitale” dell’Unrwa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Si stima che siano oltre un milione gli sfollati palestinesi che si rifugiano nei 154 centri di accoglienza dell'Unrwa o nei dintorni, per i quali l'agenzia e le organizzazioni umanitarie hanno continuato a lavorare in circostanze quasi impossibili per fornire cibo, vaccinazioni e acqua potabile. I Paesi che sospendono i fondi rischiano di privare ulteriormente i palestinesi della regione di cibo, acqua, assistenza e forniture mediche, istruzione e protezione”, continua il comunicato dell’organizzazione internazionale. “Sollecitiamo i Paesi donatori a confermare il sostegno al lavoro vitale che l’Unrwa e i suoi partner svolgono per aiutare i palestinesi a sopravvivere a una delle peggiori catastrofi umanitarie dei nostri tempi. Li esortiamo a revocare le sospensioni dei finanziamenti, rispettare i loro doveri nei confronti del popolo palestinese e aumentare l'assistenza umanitaria per i civili in grave difficoltà a Gaza e nella regione”, conclude Save the Children. (Com)