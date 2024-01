Ambiente: Gava, al via rivoluzione digitale per trasmissione telematica istanze Via

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal primo febbraio 2024 al via la rivoluzione digitale per la trasmissione delle istanze di avvio del procedimento Via. Lo annuncia in una nota il viceministro all'Ambiente e Sicurezza energetica, Vannia Gava. La nuova modalità telematica sostituirà, a regime, l'attuale procedura a mezzo posta/brevi manu (che permarrà, contestualmente, fino al 30 aprile 2024). "Digitalizziamo e velocizziamo i processi amministrativi, superando sistemi asincroni e rendendo, al contempo, più semplice ed efficiente l'interlocuzione con la pubblica amministrazione" dichiara Gava. (Rin)