Russia: Lavrov, non nascondiamo risultati indagine sullo schianto dell'aereo Il-76

- La Russia non intende nascondere gli esiti delle indagini sullo schianto dell'aereo Il-76 nella regione di Belgorod a coloro che vogliono sapere la verità. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, in un incontro con i diplomatici sulla situazione intorno all'Ucraina. Lavrov ha aggiunto che l'indagine internazionale richiesta dal presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, non è stata ancora avviata. "Facciamo le nostre indagini, ma non nascondiamo le nostre azioni a coloro che vogliono scoprire la verità", ha sottolineato il capo della diplomazia russa. Lavrov ha aggiunto che Mosca è determinata a scoprire che tipo di armi le forze ucraine hanno utilizzato per abbattere l'aereo. "Ora cerchiamo di scoprire (...) dov'era prodotta questa arma che ha abbattuto l'Il-76 che trasportava prigionieri di guerra ucraini per lo scambio", ha precisato il ministro.(Rum)