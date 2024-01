Libia: l'inviato Onu Bathily incontra il generale Haftar a Bengasi, focus su elezioni e ritiro mercenari (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad oggi, solo l’Alto Consiglio di Stato, il Governo di unità nazionale e il Consiglio presidenziale hanno nominato i propri rappresentanti. Le maggiori resistenze arrivano dalla Camera dei rappresentanti e dall’Esercito nazionale libico, rappresentanti della Cirenaica, per via dell’esclusione del Governo di stabilità nazionale (Gsn) del premier “parallelo” designato dal Parlamento, Osama Hammad, non riconosciuto dalla Comunità internazionale. Il “feldmaresciallo” libico insiste per includere il premier “orientale” nel dialogo, ma si tratta a ben vedere di una richiesta pretestuosa che l’Onu non può accettare. Il Gsn è di fatto una scatola vuota priva di reali funzioni: a comandare in Cirenaica e in gran parte del Fezzan, la regione sud-occidentale libica povera di servizi ma ricca di petrolio – è il clan legato a Haftar e ai suoi figli, figli Khaled e Saddam Haftar, recentemente promossi da generale di brigata al rango di generale di divisione (l’equivalente di un generale a due stelle). Tuttavia, gli ultimi sviluppi sul terreno, sembrano propendere per una possibile soluzione di compromesso, ma non è affatto certo che lo status quo si sblocchi. (Lit)