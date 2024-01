Monza: Patti di Cittadinanza per la lotta al disagio giovanile e la promozione di eventi di quartiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- Sono stati firmati venerdì pomeriggio, nella sala Giunta del Comune, due Patti di Cittadinanza. Il primo è stato presentato dalla Consulta di quartiere Centro-San Gerardo, rappresentata dal capofila "L'arte di amarsi Aps" per l'attuazione del progetto "Prevenzione delle dipendenze nel mondo giovanile". Il secondo, invece, è della Consulta di quartiere Triante, rappresentata dal capofila "Astro Roller Skating Asd", ed è volto all'attuazione del progetto "Arcipelago Triante – imparare e crescere divertendosi insieme". Entrambi i patti hanno durata biennale, e scadranno quindi il 31.12.2025. Alla firma dei patti hanno partecipato, oltre all'Assessora Fumagalli, i dieci coordinatori delle Consulte di quartiere, i rappresentanti legali degli Enti Capofila e partner. Il progetto nasce dalla volontà della Consulta di prevenire e di far fronte ai disagi dei giovani della città e prevede una serie di azioni che mirano a fornire gli strumenti per intercettare tali disagi. In particolare verrà svolta attività formativa per insegnanti e tecnici ma anche incontri per giovani studenti e famiglie sul tema del disagio giovanile. Il progetto prevede anche l'apertura di due sportelli di ascolto presso il centro civico di via Lecco e presso l'istituto Scolastico Preziosissimo Sangue e l'organizzazione di eventi sportivi e culturali. Il contributo erogato dall'Amministrazione è pari a 40.000 €, a cui si aggiungono ulteriori 25 mila cofinanziati dall'ente capofila. Al progetto partecipano in qualità di partner "Nuova artistica Monza Asd", "Social time Odv" e "Istituto Preziosissimo Sangue", che si coordineranno con "L'arte di amarsi Aps" per lo svolgimento delle attività. Il progetto parte dall'esigenza della Consulta di animare il quartiere con una serie di eventi per favorire la partecipazione e l'integrazione dei cittadini e delle famiglie di Triante. Anche in questo caso il contributo erogato dal Comune ammonta a 40 mila euro. Per ogni annualità sono previsti almeno 4 eventi: Carnevale (marzo 2024 e 2025), festa di primavera (maggio 2024 e 2025), FuoriGP "Ambrosiano" @ the edge (settembre 2024 e 2025) e natale (dicembre 2024 e 2025). "I Patti di Cittadinanza – sottolinea l'Assessore alla Partecipazione Andreina Fumagalli – permettono di rispondere al meglio ai bisogni della città, perché Amministrazione, Consulte e cittadinanza lavorano insieme, realizzando interventi nei quartieri. L'ascolto della cittadinanza e il coinvolgimento di associazioni e altri enti sono elementi fondamentali per creare una rete sociale solida che è garanzia di una città viva e propositiva". (Com)