Repubblica Ceca: Praga si unisce al Global team dell'F-35 Lightning II

- Il governo della Repubblica Ceca ha firmato oggi una lettera di offerta e accettazione (Letter of acceptance) ufficializzando l'intenzione di acquistare 24 velivoli di quinta generazione F-35 Lightning II di Lockheed Martin. Grazie al programma Foreign Military Sale del governo statunitense, l'aeronautica militare ceca riceverà il suo primo velivolo nel 2031, nella configurazione più recente e avanzata Block 4. E' quanto si legge in una nota. "Siamo lieti che il governo della Repubblica Ceca sia entrato ufficialmente a far parte del programma F-35 Lightning II", spiega il tenente generale dell'aeronautica militare statunitense ed executive officer dell'F-35 Joint program office, Mike Schmidt. "Questa partnership con il ministero della Difesa ceco - aggiunge - garantirà fornitura e supporto dei velivoli F-35 per decenni, assicurando all'aeronautica militare ceca un'interoperabilità senza pari e la capacità di contrastare le minacce attuali e future". Oltre ai velivoli, la fornitura prevede l'addestramento del personale, assistenza e supporto logistico e lo sviluppo di altri servizi di supporto volti a garantire il corretto svolgimento delle consegne di tutti e 24 gli F-35. "Con la firma della lettera di offerta e accettazione tra i governi della Repubblica Ceca e degli Stati Uniti - sottolinea la vicepresidente di Lockheed Martin e general manager del programma F-35 Bridget Lauderdale - la Repubblica Ceca diventa la diciottesima nazione a aderire al programma F-35 globale". (segue) (Com)