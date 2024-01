Repubblica Ceca: Praga si unisce al Global team dell'F-35 Lightning II (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo onorati - aggiunge Lauderdale - di poter collaborare con l'aeronautica militare della Repubblica Ceca con i suoi F-35 che si uniscono a quelli di altre nazioni europee andando a rafforzare e accrescere l'interoperabilità e aumentando in modo significativo la capacità di deterrenza della NATO. L'F-35 rappresenta la soluzione migliore per la futura flotta di caccia della Repubblica Ceca, grazie alle capacità di quinta generazione che migliorano l'efficacia della nazione nello spazio di battaglia per la sicurezza del ventunesimo secolo." L'F-35 è il velivolo scelto dai paesi europei per sostituire le flotte di caccia tradizionali, in quanto garantisce un'interoperabilità senza pari con i membri Nato e altre nazioni e rappresenta un fattore di differenziazione fondamentale per gli Stati Uniti e i suoi alleati per i decenni a venire. Entro il 2030, più di 600 F-35, compresi due squadroni completi di F-35 statunitensi di stanza presso la base di Lakenheath della Royal Air Force, opereranno insieme da oltre 10 Paesi europei. (segue) (Com)