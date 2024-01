Repubblica Ceca: Praga si unisce al Global team dell'F-35 Lightning II (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'F-35 - si legge nella nota - è inoltre "l'unico velivolo da combattimento oggi in produzione in grado di creare posti di lavoro per i prossimi 40-50 anni e dare vita a partnership industriali strategiche con l'industria ceca". Attualmente gli F-35 operano da 32 basi in tutto il mondo. A oggi, Lockheed Martin ha consegnato oltre 990 F-35, ha formato più di 2.280 piloti e 15.400 addetti alla manutenzione, mentre la flotta di F-35 ha superato le 773.000 ore di volo cumulative. Lockheed Martin continua a lavorare al fianco degli operatori dell'F-35 per garantire agli alleati la capacità di tenere il passo con l'evolvere delle minacce. (Com)