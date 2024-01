Niger: almeno 22 morti in sospetto attacco jihadista al confine con il Mali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 22 persone sono rimaste uccise in un sospetto attacco jihadista nel villaggio di Motagatta, in Niger, non lontano dal confine con il vicino Mali. Lo riferiscono fonti locali citate dall’emittente britannica “Bbc”, secondo cui l’azione è avvenuta nella giornata di domenica 28 gennaio e ha visto come autori uomini armati giunti in moto nel villaggio, che si trova nella regione di Tillaberi. L’attacco non è stato rivendicato. Il Niger è governato dallo scorso luglio da una giunta militare golpista il cui capo, il generale Abdourahmane Tiani, ha dichiarato nel dicembre scorso che la situazione di sicurezza nel Paese si sta “progressivamente normalizzando” grazie ai “molteplici successi dell’esercito”.(Res)