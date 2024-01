Sardegna: all'ospedale di Oristano attiva la nuova Tac a 128 strati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da alcuni giorni è in funzione la Tac a 128 strati nella Radiologia Territoriale dell’ospedale San Martino di Oristano. È un risultato atteso da anni. “La Tac 128 strati è un macchinario nuovo e di ultima generazione dal punto di vista tecnologico - precisa il direttore sanitario della Asl 5, Antonio Maria Pinna - La nuova Tac è già entrata in funzione grazie al percorso di formazione del personale tecnico e medico per il suo utilizzo, che si è oramai concluso. Dal mese di febbraio la stessa Tac sarà a disposizione dei pazienti”. Il direttore della Struttura Semplice di Radiologia territoriale, Antonello Gallus, ha illustrato le caratteristiche tecniche del macchinario: “È un evoluzione della Tac a 64 strati, che funziona nel Dipartimento di Emergenza Urgenza e Accettazione del nostro ospedale. È una macchina versatile, di nuova generazione, che permette lo studio di tutti i distretti corporei. Una definizione di immagine migliore rispetto alla 64 strati, con esami, dunque, di qualità più alta. Questa Tac completa il parco macchine della Struttura Semplice di Radiologia Territoriale e all’inizio servirà per integrare il percorso diagnostico-terapeutico del carcinoma della mammella, dunque gli esami di stadiazione delle pazienti oncologiche e anche degli altri pazienti oncologici”. (segue) (Rsc)