Sardegna: all'ospedale di Oristano attiva la nuova Tac a 128 strati (2)

- “Nel periodo di formazione del personale tecnico-medico la Tac ha superato tutti i controlli di qualità e dunque è pronta a diventare pienamente operativa – prosegue Gallus - Il nuovo strumento si aggiunge a quello già presente e funzionante, dedicato anche alle emergenze del Pronto Soccorso e che comunque già fornisce esami di alta qualità”. L’acquisizione della nuova Tac si colloca, a pieno titolo, nei percorsi che la direzione aziendale sta promuovendo per un continuo miglioramento della qualità dei servizi offerti ai pazienti. “Siamo anche in procinto di attivare la Tac 128 strati nell’ospedale di Bosa, che arriverà nei prossimi giorni – aggiunge Pinna - Inoltre si stanno facendo tutte le verifiche per installare la seconda Tac a 128 strati qui all’ospedale San Martino, nel Dipartimento di Emergenza Urgenza ed Accettazione, per un pronto soccorso ancora più funzionale e pronto a rispondere ancora meglio a qualsiasi situazione di emergenza”. (Rsc)