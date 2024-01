Kuwait: l'emiro oggi in visita ufficiale in Arabia Saudita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, inoltre, il governo del Kuwait, guidato dallo sceicco Mohamed Sabah al Salem Al Sabah, ha prestato giuramento in una sessione speciale dell'Assemblea nazionale, il parlamento. Il 4 gennaio, il nuovo emiro del Kuwait, Mishal al Ahmad al Jaber Al Sabah, ha nominato lo sceicco Mohamed Sabah Salem Al Sabah primo ministro. Lo scorso 17 gennaio, lo sceicco Mohammad Sabah al Salem Al Sabah ha annunciato la nuova squadra di governo. Tra i 13 membri che compongono il gabinetto sono stati nominati Abdullah Ali al Yahya come ministro degli Esteri, Imad Mohamed al Otaiqi come ministro del Petrolio e Anwar Ali al Moudhaf come ministro delle Finanze. Inoltre, il ruolo di vice primo ministro è stato assunto da Fahad Yousef Al Sabah, nominato anche ministro della Difesa e ministro dell'Interno. (Res)