Ucraina: Leo, Italia ha congelato 300 milioni di euro e 2,3 miliardi di beni mobili e immobili russi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'inizio del conflitto ucraino, l'Italia ha congelato 300 milioni di euro russi, oltre che beni dal valore di 2 miliardi e 300 milioni di euro. Lo ha dichiarato il viceministro all'Economia, Maurizio Leo, nell'audizione in un'audizione alle commissioni Affari economici (Econ) e Libertà civili (Libe) del Parlamento Europeo di Bruxelles, per la presentazione della candidatura di Roma per l'Autorità antiriciclaggio europea (Amla). "Voglio ricordare i risultati conseguiti con le misure restrittive conseguenti al conflitto ucraino. Sono stati congelati 300 milioni di euro, nonché beni mobili e immobili per oltre 2 miliardi e 300 milioni di euro", ha detto. "Tali risultati sono stati ottenuti grazie all'intelligence della Guardia di finanza, che è risalita ai beneficiari effettivi superando il velo societario, alla cooperazione del sistema bancario italiano, alle informazioni raccolte dall'Uif, e al coordinamento tra tutte le autorità competenti attraverso il Comitato sicurezza finanziaria presso il ministero dell'Economia, che è una peculiarità italiana", ha aggiunto Leo. (Beb)