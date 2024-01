Irlanda del Nord: accordo fra Londra e unionisti, Donaldson annuncia fine boicottaggio istituzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito unionista democratico (Dup) ha raggiunto un accordo con il governo del Regno Unito per interrompere il boicottaggio istituzionale in Irlanda del Nord. Il Dup aveva boicottato la formazione del governo, basato sulla condivisione del potere fra le due comunità, quella unionista e quella nazionalista, dopo la sconfitta elettorale avvenuta circa due anni fa contro lo Sinn Fein, la formazione che da oltre un secolo lotta per la causa indipendentista. Ufficialmente il Dup ha deciso di boicottare la condivisione del potere a Belfast per protestare contro gli accordi commerciali post Brexit che hanno creato barriere commerciali tra la Gran Bretagna e l’Irlanda del Nord. Il leader del Dup, Jeffrey Donaldson, ha affermato che il suo partito ripristinerà la condivisione del potere in Irlanda del Nord, a condizione che il governo britannico presenti e approvi nuove misure legislative come concordato nel corso dei negoziati delle ultime settimane. Secondo Donaldson il pacchetto di misure, una volta adottato, costituirà la base per il ripristino effettivo del governo nella nazione devoluta britannica. Il leader del Dup ritiene che l'accordo salvaguarderebbe la posizione dell'Irlanda del Nord all'interno del Regno Unito e, soprattutto, dal punto di vista degli unionisti, eliminerebbe i controlli sulle merci che circolano all'interno del Regno Unito e arrivano in Irlanda del Nord.(Rel)