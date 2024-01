Generali: in linea con tutti i principali obiettivi finanziari del piano strategico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Generali aggiorna la comunità finanziaria sull’implementazione del piano strategico “Lifetime Partner 24: Driving Growth”, confermando di essere in linea per raggiungere tutti i principali target finanziari del piano. È quanto riferisce una nota di Generali in occasione dell’Investor Day 2024. Generali ha annunciato a giugno 2023 l’acquisizione di Liberty Seguros. L’operazione rafforza significativamente la posizione di mercato del gruppo in Spagna e Portogallo, integrando le attuali attività di Generali sia dal punto di vista dell’offerta di prodotti, sia della strategia di distribuzione. L'acquisizione garantisce inoltre a Generali una presenza nel profittevole mercato Danni irlandese. L’operazione incrementerà la redditività e la capacità competitiva del gruppo e si prevede che Liberty Seguros porti entro il 2029, al netto del capitale in eccesso distribuibile, un contributo positivo al risultato pre-tasse del gruppo superiore a 250 milioni di euro. Annunciata nel luglio 2023, l’acquisizione di Conning consentirà al gruppo di implementare la visione strategica nell’Asset Management e di entrare nel mercato Usa. Alla base dell’operazione vi è il forte allineamento culturale che emerge nel comune approccio al business assicurativo e in competenze di investimento specializzate. La partnership a lungo termine con Cathay Life garantisce la stabilità degli Aum di Conning e rappresenta un’opportunità per estendere l’attività di asset management in Asia. A seguito dell’acquisizione, il gruppo prevede di raggiungere sinergie comprese tra 70 e 80 milioni di euro entro il quinto anno. (Rin)