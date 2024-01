Regno Unito: parlamentare conservatore, obiettivo zero emissioni strada verso la rovina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico, Rishi Sunak, sta portando il Regno Unito "verso la rovina" con il suo perseguimento di obiettivi sull'azzeramento delle emissioni di CO2. È quanto ha dichiarato Craig Mackinlay, membro influente del Partito conservatore, che ha accusato Sunak di aver favorito una "vergognosa accettazione del declino" in nome delle politiche sostenibili. In un articolo per il quotidiano "The Telegraph", Mackinlay ha esortato Sunak a "svegliarsi" e a ritirare le dannose politiche climatiche prima che sia troppo tardi. (Rel)