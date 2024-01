Fisco: Leo, dal concordato preventivo niente condoni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi sembra di assistere a un film di fantascienza, e mi stupisce il fatto che rappresentazioni sbagliate arrivino anche da addetti ai lavori o presunti tali". Lo ha detto al "Sole 24 Ore" il viceministro all'Economia, Maurizio Leo, che ha il dente avvelenato per il dibattito acceso sul concordato preventivo per le partite Iva, dopo l'approvazione definitiva nel consiglio dei ministri della scorsa settimana. Dibattito a suo dire viziato "dal teorema secondo cui il concordato sia un aiuto agli evasori; teorema falso da sfatare con i numeri". L'obiezione nasce dall'idea che per i contribuenti meno affidabili il reddito proposto non potrà comunque rispecchiare quello reale, e che quindi lo Stato rinuncerà a una quota di tasse. "Rispondo prima di tutto con i numeri. Oggi i dati più aggiornati dicono che i controlli riguardano ogni anno meno del 5 per cento delle partite Iva. E se si allarga lo sguardo agli ultimi anni prima del Covid, che ha bloccato anche le verifiche, i controlli reali sui contribuenti soggetti agli indicatori sintetici di affidabilità con voto inferiore all'8 non arrivano all'e per cento. In un quadro del genere, chi evade le tasse dorme sonni tranquilli a prescindere dal concordato". "Ora - spiega - puntiamo a cambiare con una manovra a tenaglia. Da un lato portando gradualmente tutti i contribuenti verso un imponibile 'da 8' nella pagella Isa, dall'altro rinforzando la capacità operativa dell'amministrazione finanziaria. Alla base della rarità dei controlli c'è stata una carenza di personale che ha portato l'Agenzia, giustamente, a concentrare l'attività sulle situazioni da cui poteva ricavare i maggiori risultati, cioè sui soggetti più grandi. Arriva soprattutto da li anche il ridimensionamento dell'evasione Iva". (segue) (Rin)