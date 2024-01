Fisco: Leo, dal concordato preventivo niente condoni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quindi la prima misura da prendere sarebbe quella di rafforzare la macchina: "Ed è quello che stiamo facendo. Da quando ci siamo insediati abbiamo già potenziato l'amministrazione con 2.921 assunzioni, e abbiamo realizzato un concorso accelerato per 4.500 nuovi ingressi che avverranno in questi primi mesi dell'anno. Questo è il primo lato della strategia, che punta a far capire che l'amministrazione si sta attrezzando con nuovo personale e con lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e di tutta la tecnologia di cui ora disponiamo". Il viceministro osserva inoltre che proporre un accordo preventivo non è in contraddizione con l'idea di potenziamento delle verifiche: "Ne è il completamento. Perché i controlli da soli non bastano, e dobbiamo anche tendere la mano ai contribuenti per portarli verso una maggiore fedeltà fiscale; in un percorso progressivo, perché se gli autonomi sotto l'8 nella pagella Isa dichiarano in media meno di 25mila euro e quelli dall'8 in su ne denunciano 75mila, una distanza del genere non può essere colmata di botto". In ogni caso, il reddito proposto a questi soggetti sarà mediamente più alto di quello dichiarato finora: "Per gli inaffidabili non c'è dubbio. Perché non è possibile vedere dichiarazioni dei redditi completamente incoerenti con il quadro economico in molti settori", conclude Leo. (Rin)