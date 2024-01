Romania: Transparency international, Bucarest fra i peggiori nell’Ue su contrasto corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania rimane ancora tra i Paesi dell'Unione europea con le valutazioni peggiori in termini di attuazione delle misure anticorruzione ottenendo 46 punti su cento, e si piazza insieme a Bulgaria (45 punti) e Ungheria (42 punti). Lo rivela l'Indice di percezione della corruzione 2023 pubblicato oggi dall’organizzazione non governativa Transparency International. L'indice di percezione della corruzione (Cpi) riflette il modo in cui gli esperti indipendenti e aziendali percepiscono la corruzione nel settore pubblico in 180 Stati. La classifica viene stilata attribuendo punti, da 0 a cento, dove zero significa "molto corrotto" e cento "per niente corrotto". A livello dell'Unione europea, gli sforzi contro la corruzione sono stagnanti o sono in declino nella maggior parte degli Stati membri. "La media Ue resta costante negli ultimi cinque anni, a 64 punti. Con 46 punti su cento possibili, la Romania resta tra i Paesi Ue con le peggiori performance, insieme a Bulgaria (45 punti) e Ungheria (42 punti), che riflette carenze significative nello Stato di diritto. Secondo la metodologia di Transparency International, i punteggi inferiori a 50 punti sono inaccettabilmente bassi, soprattutto se confrontati con la media regionale. Inoltre, variazioni di 1-2 punti da un anno all'altro, di solito riflettono le carenze significative dello Stato di diritto. margine di errore, soprattutto se non costanti", si legge nel comunicato pubblicato dalla sezione romena di Transparency. (segue) (Rob)