Romania: Transparency international, Bucarest fra i peggiori nell’Ue su contrasto corruzione (2)

- L’Ong raccomanda alla Romania di aggiornare la normativa in materia di integrità pubblica, per porre rimedio alle lacune e alle incoerenze legislative attualmente esistenti e per migliorare la chiarezza della regolamentazione in materia di integrità pubblica; migliorare la trasparenza organizzativa e decisionale, anche attraverso efficaci consultazioni pubbliche e un facile accesso alle informazioni di pubblico interesse, correlate con quanto previsto dalla Strategia nazionale anticorruzione; adottare un Codice di procedura amministrativa; utilizzare dei patti di integrità come strumento di monitoraggio degli appalti pubblici, in particolare per le procedure di appalto e i contratti ad alto rischio di irregolarità, incidenti di integrità o frode. (Rob)