Ue: Sangiuliano su totalitarismi, parte della sinistra fatica a criticare il suo passato (2)

La questione centrale è semplice: "Perché non dichiararsi anticomunisti? Dopo essersi dichiarati antifascisti, convergendo dunque sulla posizione maggioritaria in Europa. Benedetto Croce, promotore ed estensore del Manifesto degli intellettuali antifascisti, si dichiarò con grande limpidezza tanto antifascista quanto anticomunista. E per questo il filosofo fu apertamente minacciato da Togliatti, quando scrisse su Rinascita 'non lasceremo andare in giro merci avariate'. L'obiezione che spesso si muove all'idea di mettere sullo stesso piano fascismo e comunismo è quella che l'Italia ha conosciuto la dittatura fascista ma non quella comunista e che il Pci si sarebbe adoperato per la costruzione della democrazia". È vero - rileva il ministro: "Per fortuna l'Italia non è stata sottoposta come l'Est europeo ad una dittatura comunista, mentre ha conosciuto una nefanda dittatura fascista. Tuttavia, questa obiezione ha due punti estremamente deboli. La condanna del comunismo non va relegata a un piano dell'esperienza soggettiva e storica, ma deve contenere una visione filosofica e culturale". L'altro elemento poi è "dirimente: l'Italia non ha conosciuto la dittatura comunista, ma ha avuto il suo stalinismo e lo ha rinnegato solo tardivamente e con mille ambiguità. Il leader comunista italiano Palmiro Togliatti fu, a Mosca, vicesegretario del Comintern, ossia il più fedele e stretto collaboratore di Stalin, di cui sono ormai dimostrate le vaste complicità nell'eliminazione fisica degli anarchici in Spagna, nella fucilazione del gruppo dirigente comunista polacco, nella tragedia degli alpini italiani e finanche nell'invio nei gulag di esuli italiani comunisti non pienamente allineati allo stalinismo". "La storia d'Europa - conclude Sangiuliano - è certamente la lotta strenua al nazifascismo, sconfitto nel 1945, ma anche una dura lotta al comunismo, prima ancora culturale e poi politica. La risoluzione del Parlamento europeo è in linea con tutto ciò e chi non si dichiara anticomunista non è in linea con i principi europei".