Ue: Sangiuliano su totalitarismi, parte della sinistra fatica a criticare il suo passato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, in un suo intervento sulla "Stampa" scrive che "il 19 settembre del 2019 il Parlamento europeo ha approvato con 535 voti a favore una risoluzione nella quale si enuncia, a chiare lettere, una netta condanna tanto del nazismo quanto del comunismo. Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia hanno votato il documento, esprimendosi dunque contro il nazifascismo; il Pd si è spaccato: la maggioranza ha votato a favore, una parte si è dissociata. Renew, il gruppo che si richiama al presidente Macron, ha votato a favore". "Questo voto - continua il ministro -, per certi versi storico, ha avuto scarso rilievo nei media italiani, mentre ha goduto di uno spazio accettabile nel resto d'Europa. È importante leggere la risoluzione: 'L'integrazione europea è stata una risposta alle sofferenze inflitte da due guerre mondiali e dalla tirannia nazista, che ha portato all'Olocausto, e all'espansione dei regimi comunisti totalitari e antidemocratici nell'Europa centrale e orientale'. Dunque, l'Europa nasce come risposta alle due barbarie, del nazifascismo e del comunismo". Nella parte conclusiva si esprime inoltre 'inquietudine per l'uso continuato di simboli di regimi totalitari nella sfera pubblica e a fini commerciali e ricorda che alcuni Paesi europei hanno vietato l'uso di simboli sia nazisti sia comunisti'. Sangiuliano osserva che "la risoluzione raccoglie un sentimento largamente diffuso in Europa. Lo storico Stéphane Courtois quantifica in 85 milioni le vittime del comunismo, nelle sue varie declinazioni geografiche, in Europa e in Asia. Un orrore cristallizzato nelle pagine del Nobel Aleksandr Solzenicyn e dello storico Robert Conquest. Su questa risoluzione occorre subito notare un certo europeismo à la carte: si è europeisti convinti quando conviene, si accantona malamente l'Europa quando non conviene". (segue) (Rin)