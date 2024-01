Cisgiordania: forze Israele, uccisi tre membri di Hamas e Jihad islamica in ospedale a Jenin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di Israele hanno ucciso tre presunti membri dei movimenti islamisti palestinesi di Hamas e della Jihad islamica che "si nascondevano" all'interno dell'ospedale Ibn Sina, nella città di Jenin, in Cisgiordania. Lo si apprende dal sito web delle Forze di difesa israeliane (Idf), che hanno condotto l'operazione congiuntamente all'agenzia di sicurezza interna Shin Bet e all'unità speciale di polizia Yamam. Fra le vittime, viene menzionato Muhammad Jalamneh, 27 anni, un alto esponente di Hamas che, secondo alcuni media in lingua ebraica, era anche un portavoce del braccio armato del gruppo islamista nel campo di Jenin. Gli altri due uomini uccisi, secondo quanto riferito dalle Idf, sono i fratelli Muhammad e Basel Ghazawi. Quest'ultimo sarebbe stato un membro della Jihad islamica. Molti palestinesi ricercati hanno trovato rifugio all'interno dell'ospedale Ibn Sina per "pianificare ed eseguire attacchi terroristici", hanno affermato le Idf, definendolo "un altro esempio dell'uso cinico da parte dei gruppi terroristici di spazi civili e ospedali come protezione e come scudi umani". Da parte palestinese, un'emittente radiofonica locale ha confermato che tre palestinesi sono stati uccisi nell'ospedale, senza però confermarne le identità. (segue) (Res)