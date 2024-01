Cisgiordania: forze Israele, uccisi tre membri di Hamas e Jihad islamica in ospedale a Jenin (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da quando è iniziata l'operazione militare delle Idf nella Striscia di Gaza il 7 ottobre 2023, a seguito dell'attacco di Hamas in Israele in cui sono morte circa 1.200 persone, anche in Cisgiordania si sono intensificate le incursioni israeliane e numerosi palestinesi sono stati arrestati. Secondo la Società dei prigionieri palestinesi, il numero totale di palestinesi tratti in arresto dal 7 ottobre è di oltre 6 mila. In centinaia sono invece morti durante gli scontri con i militari israeliani, secondo quanto riferito dal ministero della Sanità dell'Autorità nazionale palestinese (Anp). A Gaza, invece, dal 7 ottobre, il bilancio delle vittime nelle operazioni delle Idf è di almeno 26.637 morti e 65.387 feriti, secondo i dati del ministero della Sanità della Striscia, gestito da Hamas. Questi dati, tuttavia, non possono essere verificati in maniera indipendente e includono sia vittime civili che membri di Hamas. Inoltre, non è possibile sapere con certezza se queste morti siano state causate dall'offensiva di Israele o come conseguenza del lancio di razzi da parte dello stesso movimento islamista palestinese caduti all'interno della Striscia. (Res)