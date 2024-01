Germania: istituto Ifo prevede contrazione Pil dello 0,2 per cento nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Istituto per la ricerca economica di Monaco di Baviera (Ifo) prevede che, nel primo trimestre del 2024, il Pil della Germania continuerà a declinare con una contrazione dello 0,2 per cento. Il Paese scivolerebbe quindi “in recessione”, secondo Timo Wollmershaeuser dell'Ifo. Intanto, in quasi tutti i settori, le aziende lamentano un calo della domanda. Al riguardo, l'economista osserva: “Da molti mesi gli ordini in entrata diminuiscono e un'ondata di cancellazioni si è diffusa in tutta la Germania, soprattutto nell'edilizia residenziale”. Wollmershaeuser ha aggiunto: “La politica monetaria restrittiva, che mira a raggiungere la stabilità dei prezzi in Europa e America settentrionale con forti aumenti dei tassi di riferimento, probabilmente avrà il suo pieno effetto”. Inoltre, sull'economia tedesca gravano fattori particolari. Tra questi figurano l'alto livello di giorni di malattia dei lavoratori, gli scioperi ferroviari nonché un gennaio eccezionalmente freddo e nevoso. Tuttavia, come sottolinea Wollmershaeuser, “vi sono i primi barlumi di speranza nei consumi privati”, che potrebbero essere lievemente aumentati alla fine del 2023 e potrebbero proseguire tale rialzo nel primo trimestre dell'anno in corso. Per l'economista, “la ripresa del potere d'acquisto dovrebbe essere evidente, poiché i redditi delle economie domestiche private crescono ora più rapidamente dei prezzi”. (Geb)