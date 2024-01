Ue: Prodi, Meloni polizza di assicurazione per von der Leyen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La premier italiana sta diventando una sorta di polizza di assicurazione per von der Leyen in caso di incidente elettorale". Lo ha detto l'ex premier, Romano Prodi, in una intervista al "Corriere della Sera" commentando il sostegno della presidente della Commissione alle iniziative dell'Italia comparendo spesso a fianco di Giorgia Meloni. "Questa attenzione della presidente della Commissione Ue per l'Italia è straordinariamente intensa e profonda", ha aggiunto. Parlando di Europee, l'ex premier ha spiegato che Elly Schlein, così come tutti gli altri leader, non dovrebbe correre per Strasburgo se poi non intende andarci davvero: "Io sostengo che presentarsi per attrarre voti senza poi ricoprire il ruolo rappresenta un distacco dalla volontà popolare e indebolisce la democrazia", ha concluso Prodi.(Rin)