Italia-Africa: Prodi, da soli possiamo fare ben poco

- L'ex premier, Romano Prodi, in una intervista al "Corriere della Sera" si sofferma sul vertice Italia-Africa, con 25 capi di Stato, per lanciare il Piano Mattei: "La scelta di guardare all'Africa è non solo giusta, ma anche necessaria. Dall'Africa dipende il nostro futuro". Non è facile - dice Prodi - dare un giudizio su una conferenza che sta cominciando solo ora, mentre stiamo parlando. Questo è, finora, soprattutto un piano per l'energia. E da solo non sarebbe determinante, anche solo per la scarsità delle risorse. Serve oggi un progetto più ampio portato avanti dall'Europa intera. Da sola l'Italia può fare ben poco per fronteggiare la forte penetrazione sistemica, in Africa, della Cina in campo economico e della Russia in campo politico. Non so quanto in accordo tra loro". (Rin)