Ue: Busia (Anac) su conflitto di interesse, solo noi non abbiamo regole chiare

21 luglio 2021

- "Chi dichiara il falso in Parlamento" sulle sue attività oppure omette di segnalarle "deve decadere". Il presidente dell'Anac Giuseppe Busia interviene in un'intervista a "Repubblica" dopo l'inchiesta del quotidiano sui cento parlamentari, in alcuni casi ministri o sottosegretari, portatori di 'interessi privati': cioè possiedono azioni o hanno ruoli in aziende di settori nei quali magari si trovano a legiferare o prendere decisioni. In un Paese, il nostro, quasi unico in Europa insieme all'Ungheria di Viktor Orbán, a non avere una legge che regolamenti i rapporti tra attività private e ruoli di parlamentare prima, durante e dopo il mandato elettorale: "L'Italia — spiega il presidente dell'Anticorruzione — rischia di essere vista come un'anomalia in Europa e l'assenza di leggi finisce per creare una zona grigia tra politica, lobby e portatori di interesse che danneggia le istituzioni". La situazione italiana è un'anomalia in Europa: "Purtroppo rischia di diventarlo. Il Consiglio d'Europa, attraverso il suo gruppo anticorruzione, ci ha raccomandato più volte di adottare una disciplina organica in materia. Una legge che riguardi i conflitti dei parlamentari, non solo quando sono in carica, ma anche quando cessano dal mandato. L'Italia dovrebbe dotarsi di una legislazione moderna, adeguata ai tempi". In realtà ci sarebbe la legge Frattini del 2004 che riguarda solo i componenti del governo. Una norma che non evita casi di ministri che mantengono quote in società che offrono poi a loro volta servizi a imprese. Ma non è sufficiente: "Direi proprio di no. La legge Frattini ha ormai venti anni ed è stata approvata dieci anni prima della nascita dell'Anac. Quindi non tiene conto di due decenni di cammino normativo fatto nel frattempo da molti Paesi europei, che prevedono specifiche incompatibilità e obblighi di trasparenza molto stringenti". (segue) (Rin)